Interpreten: Thibault Cauvin

Label: Sony Classical

EAN: 194398439228

Filmmusik CDs können bombastisch sein, in Gold glänzen, in Dolby Digital „Breitbandkinosound“ etc. erscheinen. Filmmusik CDs können aber auch ganz reduziert auf das Wesentliche klingen und trotzdem die passende Atmosphäre zu erzeugen. Letzteres geschieht bei der neuen CD des Gitarristen Thibault Cauvin unter dem simplen Titel „Films“.

Thibault Cauvin wurde buchstäblich mit der Gitarre in der Hand geboren. Sein Vater, ebenfalls Musiker, reichte ihm diese in sehr frühen Jahren und bis heute hat er sie quasi nicht mehr abgelegt. Vom Konservatorium in Bordeaux, seiner Heimat, ging es über das berühmte Conservatoire National Supérieur in Paris, das Cauvin „avec les honneurs“ also mit höchsten Ehren abgeschlossen hat, hinaus auf die Bühnen der Welt. Mit etlichen Zwischenstopps bei internationalen Gitarrenwettbewerben, bei denen der junge Musiker bis zu seinem 20. Lebensjahr nicht weniger als 36 Preise eingeheimst hat. Auf seinem neuen Album, dem mittlerweile sechsten für Sony Classical, beschäftigt er sich nun mit Filmmusiken der letzten Jahrzehnte, die ihn auf verschiedensten Stationen seines Lebens begleitet haben. Apropos begleitet, Cauvin hat sich für zwei Stücke die nicht minder begabte Trompeterin Lucienne Renaudin Vary und für einen Song die französische Schauspielerin Nadia Tereszkiewicz eingeladen.

Ausschnitte aus La La Land, The Hours, Kill Bill, The Artist und vielen mehr hat Thibault Cauvin von Jordan Cauvin, Giani Caserotto und Kevin Seddiki für Gitarre bearbeiten lassen. Sein besonderes Instrument von Jean-Luc Joie erlaubt es, nicht nur rein akustisch, solistisch darauf zu spielen, sondern auch zusätzliche Effekte und Klangfarben hinzuzufügen. Und ganz ehrlich, warum sollten auch in der großen weiten Welt der sog. „Klassik“ Gerätschaften wie Loop Station, Delay, Flanger etc. nicht auch ihren Einsatz finden? Genauso, wie im Film die Grenzen zwischen Fiktion und Realität oft verschwimmen, ist es auch bei den Aufnahmen von Thibault Cauvin. Was lässt sich tatsächlich von einem einzigen Gitarristen auf einem Instrument spielen und wo bedient sich der Musiker technischer Hilfsmittel, um dem angestrebten Klang näher zu kommen. Herausgekommen ist ein sehr abwechslungsreiches Album, das auch in mir Erinnerungen an so manchen romantischen oder actiongeladenen Kinoabend weckt. (mg)