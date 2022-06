Home Perspektiven Die toten Fischer von Tamilnadu.

Im Süden Indiens ist Fischen lebensgefährlich geworden. Seit multinationale Fangflotten in den Fischgründen der ansässigen Fischer ihre Netze auswerfen dürfen, müssen diese mit ihren kleinen Booten weit hinaus aufs Meer fahren. Wenn Zyklone losbrechen, schaffen viele es nicht mehr zurück ans Ufer und sterben in den Fluten. Vor einem Jahr sind in P. Edmond Antony Cruzes Heimatregion 16 Fischer aus der stürmischen See nicht mehr heimgekehrt. Gemeinsam mit seiner Wiener Pfarre St. Johann Nepomuk unterstützt er die Familien der Verschollenen.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Alle Infos zum Unterstützungsprojekt „Humanität Nepo“ finden Sie hier.

