Und wer bringt die Rosen?

Beethovens Wien – Förderer, Wegbegleiter und Rivalen. So lautet der Titel eines Konzertprogrammes, das der Wiener Geiger Johannes Fleischmann für einen Abend im Wiener Musikverein konzipiert hat. Musikchefin Ursula Magnes plaudert mit dem Musiker live im Studio. Auch über Fleischmanns soziales Engagement im Rahmen von regelmäßigen Meisterklassen und Workshops für sozial benachteiligte Mitmenschen. Beispielsweise bei El Sistema in der Türkei, dem Michael Joseph Center Nairobi, im Slum Korogocho in Nairobi, in Bogotá, Limassol oder Paphos.

In Wien werden neben Werken der Stars Joseph Haydn, Beethoven und Franz Schubert ebensolche der Zeitgenossen Anton Eberl und Jan Václav Voříšek erklingen.