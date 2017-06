Interpret: Sieglinde Größinger, Ensemble Klingekunst

Label: cpo

EAN: 761203507627

Anlässlich des 300. Geburtstages von Maria Theresia haben sich auch viele Musikerinnen und Musiker mit dem Repertoire des habsburgischen Kaiserhofes beschäftigt – so auch die Flötistin Sieglinde Größinger mit ihrem Ensemble Klingekunst. Größinger hat sich jedoch nicht mit dem schon vorhandenen Material zufrieden gegeben, sondern hat selbst zu suchen und zu forschen begonnen, um bisher Verschollenes wieder aus den Archiven zu heben. Zu großer Freude, nicht nur aller Flötistinnen und Flötisten.

Was haben wir im Zuge des 300. Geburtstages von Maria Theresia nicht alles über die Musik am Hof erfahren. Über allerhand Hofkapellmeister, Kammervirtuosen, Instrumental- und Gesangslehrer und viele andere, die schon unter Karl VI. in Wien tätig waren, jedoch vor allem unter Maria Theresia zu Hochform aufgelaufen sind. Wegbereiter der Wiener Klassik wie Monn, Wagenseil, Gaßmann und Bonno spielten wichtigere Rollen, als man ihnen heute zugestehen würde. Umso spannender ist es, wenn sich Musikerinnen und Musiker, wie in diesem Fall Sieglinde Größinger, in die Archive begeben und nach Unbekanntem suchen. Unbekanntes, das mit dieser CD nun wieder einem breiteren Publikum näher gebracht werden kann und soll.

Das Ensemble Klingekunst wurde im Jahr 2009 von Sieglinde Größinger und Maja Mijatović ins Leben gerufen und besteht aus einem Pool von Künstlerinnen und Künstlern, die sich auf historisch informierte Art und Weise mit der Realisierung außergewöhnlicher Projekte beschäftigt. Klein besetzt ist das begleitende Ensemble in diesem Fall, was die Konzerte zwar auf der einen Seite fast kammermusikalisch wirken lässt, auf der anderen Seite jedoch eine besondere Flexibilität und Spontaneität im Musizieren erlaubt. Sieglinde Größinger selbst gehört trotz ihres jungen Alters zu den herausragenden Traversflötistinnen unserer Heimat. Regelmäßige Engagements und CD Aufnahmen mit dem Concentus Musicus Wien, der Wiener Akademie, dem Bach Consort Wien aber auch dem Ensemble 1756 oder dem Orchestra of the Age of Enlightenment unterstreichen ihr Renommee.

Diese CD ist ein weiterter Beweis dafür, welche Schätze nach wie vor ungehoben in den Archiven und Bibliotheken schlummern. (mg)