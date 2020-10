Home Rubato Florian Boesch.

Er gehört zu jener glücklichen Gruppe der Musikschaffenden, die momentan einen vollen Terminkalender haben: der österreichische Bariton Florian Boesch. Er sieht es als Privileg, das er zu schätzen weiß und meint, es sei ein glücklicher Zufall, dass er momentan so viel in Wien und Österreich singt. Umso besser für das heimische Publikum! Aktuell steht er auf der Bühne im Wiener Musikverein und singt Haydns Schöpfung gemeinsam mit den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada. Außerdem kommt die neue CD mit Franui bald heraus: Alles wieder gut lautet der Titel und es gibt noch vor Erscheinungsdatum exklusive Hörbeispiele daraus. Und bald wartet eine neue Figaro Inszenierung im Theater an der Wien…jede Menge Gesprächsstoff!

Hören Sie zu! Ich freue mich auf Sie!

Arabella Fenyves