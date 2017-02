Home Rubato For the children

Der walisische Komponist Sir Karl Jenkins hat im vergangenen Jahr eine Kantate anlässlich der 50. Wiederkehr eines tragischen Unfalls in seiner Heimat geschrieben: Cantata Memoria – For The Children erinnert an das Minenunglück in Aberfan (Wales) bei dem 116 Kinder und 28 Erwachsene starben. Bei der Deutschen Grammophon ist dieses beeindruckende Werk in einer fast ausschließlich walisischen Besetzung – angeführt von Bryn Terfel und dem Komponisten – erschienen. Christoph Wellner (ein bekennender Fan der Musik von Karl Jenkins) präsentiert die Kantate und weitere Musikbeispiele.