Home Startseite Forschung im Rahmen der Haydnregion NOE.

In der 3. Ausgabe der Sendereihe „Zum Haydn“ beschäftigt sich Michael Gmasz mit einem weiteren Standbein der Haydnregion Niederösterreich. Neben dem Museum im Geburtshaus in Rohrau und den Konzerten der Haydnregion spielt nämlich die Haydnforschung eine bedeutende Rolle. Als Leiterin der Forschungsgruppe konnte die Musikwissenschafterin Eva Maria Stöckler gewonnen werden, deren Fachgebiet vorwiegend in der angewandten Musikforschung liegt. Wie sich nun ihre Forschungsergebnisse über die Haydn Brüder anwenden lassen, was es alles Neues gibt und worauf sich diese Haydnforschung konzentriert, erzählt sie im ausführlichen Interview.