Die aus dem Allgäu stammende Kirchenmusikerin Andrea Fournier folgt mit 1. September dem langjährigen Salzburger Domkapellmeister Janos Czifra nach. Als erste Frau in dieser Position wird sie in Zukunft die Geschicke der Salzburger Dommusik führen. Besonders ihre Kompetenz in der Kinder- und Jugendchorarbeit hat die Komission überzeugt. Andrea Fournier ist live zu Gast im Rubato-Studio bei Musikchefin Ursula Magnes.

Und es gibt Aufnahmen mit dem britischen Pianisten Martin James Bartlett. Er ist Preisträgerdes erstmalig vergebenen Solothurner Klavierpreises „Prix Serdang“. Der Preis ist benannt nach der Villa Serdang in Feldbrunnen nahe Solothurn und ist mit 50.000 Schweizer Franken dotiert. Ausgewählt werden die Preisträger von dem österreichischen Pianisten und Leiter des Grafenegg Musikfestivals, Rudolf Buchbinder. Dieser schläge maximal drei Pianisten vor, die Wahl erfolgt letztlich durch Initiator Adrian Flury und Kulturmanager Thomas Pfiffner. Die Preisverleihung findetam kommenden Wochenende im Rahmen eines Rezitals in der Villa Serdang statt.

Martin James Bartlett begann seine musikalische Ausbildung im Alter von sechs Jahren. 2014 begann er ein Klavierstudium am Royal College of Music in London. Im gleichen Jahr gewann er den BBC Young Musician of the Year Wettbewerb. In der Folge wurde er zu Konzerten mit führenden britischen Orchestern sowie Konzerten in Frankreich, Italien, Deutschland, Serbien und in die USA eingeladen. 2017 schaffte er es bis in das Viertelfinale des Van Cliburn-Wettbewerbs, 2018 erspielte er sich den 2. Preis beim Kissinger Klavierolymp. 2021 schloss er sein Studium am Royal College of Music ab.