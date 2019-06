Interpret: Pacho Flores, Arctic Philharmonic Orchestra, Christian Lindberg

Label: DG

EAN: 0028948177059

Mit seiner Solo-Debüt CD Cantar hat der junge venezolanische Trompeter Pacho Flores vor wenigen Jahren international auf sich aufmerksam gemacht. Nach einer Kammermusikaufnahme dazwischen legt er jetzt mit einer weiteren Solo CD nach, und überzeugt erneut mit einfühlsamer Musikalität und blendender Technik.

1975 gründete der venezolanische Wirtschaftswissenschaftler und Musiker José Antonio Abreu in Caracas mit 11 jungen venezolanischen Musikern das erste Jugendorchester und legte damit den Grundstein für «El Sistema», ein nationales Netzwerk aus Musikschulen, Orchestern und Chören, welches das Ziel verfolgt, der Gewalt, dem Drogenmissbrauch und der Kinderverwahrlosung in sozial benachteiligten Vierteln entgegenzuwirken. Mehr als vierzig Jahre später, musizieren mehr als 800‘000 Kinder in den über 400 Musikschulen des Landes und einige der Musikerinnen und Musiker haben auch den Sprung zur internationalen Karriere geschafft. Die Dirigenten Gustavo Dudamel und Christian Vásquez oder eben auch der Trompetenvirtuose Pacho Flores.

Fractales nennt sich die neue CD von Pacho Flores, die er mit dem Arctic Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Christian Lindberg aufgenommen hat. Die programmatische Bandbreite wirkt ein bisschen beliebig, reicht sie doch von Haydns Es-Dur Konzert, über eine Bearbeitung von Sarasates Zigeunerweisen bis hin zum Trompetenkonzert von Arutunian, zwei Werken von Tom Jobim und Astor Piazzolla und einer Komposition von Christian Lindberg. Pacho Flores reizt die technischen und teilweise auch klanglichen Möglichkeiten seiner Instrumente aus, vor allem in Christian Lindbergs eigenem Werk Akbank Bunka. Als Zuckerl greift Lindberg bei Tom Jobims Chega de Saudade auch selbst zur Posaune. Manchmal ist ein roter Faden gar nicht notwendig, um eine großartige CD zu gestalten! (mg)