Interpret: Francesca Dego, City of Birmingham Symphony Orchestra, Daniele Rustioni

Label: Deutsche Grammophon

EAN: 028948163816

Nachdem sie sich in den vergangenen Jahren auf CD sehr intensiv mit den Violinsonaten von Ludwig van Beethoven beschäftigt hat, ist die italienische Geigerin Francesca Dego aktuell wieder zu Musik ihrer Heimat zurückgekehrt, mit dem 1. Konzert von Niccolò Paganini und dem Violinkonzert von Ermanno Wolf-Ferrari. Eine CD, die weit mehr zu bieten hat, als bloßes Virtuosentum.

Bekanntes und Unbekanntes aus Italien findet sich auf der jüngsten CD der italienischen Geigerin Francesca Dego. Neben dem 1. Violinkonzert von Niccolò Paganini, einem Klassiker der Literatur, hat sie auch das sehr selten gespielte Violinkonzert in D-Dur von Ermanno Wolf-Ferrari aufgenommen. In beiden Werken erweist sich Dego als mehr als würdige Vertreterin ihrer Zunft und ihrer Heimat. Schon der erste Soloeinsatz bei Paganini zeigt, hier musiziert eine Solistin, die sich Freiheiten nimmt und die diesem Werk mehr Tiefe verleihen will, als man es üblicherweise gewohnt ist. Das soll natürlich nicht heißen, dass diese Aufnahme weniger virtuos klingt als andere, ganz im Gegenteil, Francesca Dego spielt alle Facetten ihrer blendenden Technik aus, aber hier werden Doppelgriffe, linke Hand Pizzicato, rasante Läufe, Ricochet und Saltellando zu Musik ausgestaltet. Paganini und Dego, eine Kombination, die seit Jahren bestens funktioniert, hat sie doch mit dem Gewinn des Paganini Wettbewerbes 2008 ihre internationale Karriere begonnen und mit den Capricen auch eine ihrer ersten CDs bespielt.

Während das Violinkonzert von Paganini im Standardrepertoire vieler Geigerinnen und Geiger zu finden ist, gehört das D-Dur Konzert von Wolf-Ferrari zu den gut gehüteten Schätzen der Literatur. Unverständlicherweise, denn das Spätwerk, das er „in Bewunderung“ für die Geigerin Guila Bustabo komponiert hat, strotzt nur so von verführerischen Melodien und italienischer Fröhlichkeit. Dass Geigerin Francesca Dego und der Dirigent Daniele Rustioni, der hier das City of Birmingham Symphony Orchestra dirigiert, miteinander verheiratet sind, kommt dieser Aufnahme wohl auch im doppelten Sinn zu Gute: Ein gemeinsames musikalisches Verständnis trifft auf eine liebenswürdige Betonung von Kontrasten. Es wird wohl die Kombination daraus sein, die diese Aufnahme so spielerisch und lebendig macht. (mg)