Interpret: Edgar Moreau, David Kadouch

Label: Erato

EAN: 0190295740627

Mit 15 Jahren gewann er den Rostropowitsch Jugendwettbewerb, mit 17 folgte der zweite Platz beim internationalen Tschaikowsky Wettbewerb und im Alter von 19 unterzeichnete er einen Exklusivvertrag beim großen Label Erato. Im April wird der Cellist Edgar Moreau seinen erst 24. Geburtstag feiern. Eine Karriere wie im Bilderbuch, die nun mit einer spannenden Doppel-CD fortgesetzt wird.

Dass Edgar Moreau mittlerweile in die oberste Liga französischer Künstlerinnen und Künstler aufgestiegen ist, beweist nicht zuletzt seine Beteiligung an einer Debussy Kammermusik CD mit Größen wie Emmanuel Pahud, Renaud Capucon oder Marie-Pierre Langlamet. Kammermusik ist es nun auch, der er sich auf seinem neuesten Album, gemeinsam mit dem Pianisten David Kadouch widmet. Franck, Strohl, Poulenc und La Tombelle – das sind die Namen der Komponistin und der Komponisten, deren Werke sich auf der Doppel CD finden. Vom Standardwerk in ungewohnter Form bis hin zur absolut spannenden Wiederentdeckung und einer Weltersteinspielung eines Poulenc’schen Gustostückerls.

Man darf sich auch als begeisterter Musikliebhaber gut und gerne fragen, wer bitte sehr ist Rita Strohl, deren dramatische Sonate Titus et Bérénice das Programm von CD1 dominiert? Ein Wunderkind der ausgehenden französischen Romantik, ausgebildet am Pariser Conservatoire, geschätzt in allerhöchsten Kreisen – und trotzdem beinahe in Vergessenheit geraten. Dabei ist diese Sonate, einem Programm rund um Titus und seine angebetete Bérénice folgend, ein wahrer Schatz der Kammermusikliteratur für Violoncello und Klavier. Zum Glück hier auf besondere Art und Weise wieder gehoben. Dazu hört man die berühmte A-Dur Sonate von César Franck in einer Fassung für Violoncello anstatt der üblichen Geigenkammermusikbesetzung. Genauso brillant und begeisternd. Last but not least Poulencs Cellosonate sowie ein Souvenir und ein kurzes, ein wenig an Saint-Saens erinnerndes, Andante von Fernand de la Tombelle. Pure Romantik ohne triefendes Schmalz, ein Genuss!