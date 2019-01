Frankenstein!!

Was ist ein Pandämonium? Dieser Frage geht Arabella Fenyves im Rubato mit zwei Gästen nach, die davon Einiges verstehen sollten. Steht doch das Pandämonium für Chansonnier und Orchester am Freitag, 25. 1. im Muth auf dem Programm- der Komponist und Chansonnier HK Gruber kommt live ins Studio. Zyklus Kurator und Geiger Christian Altenburger wird am Konzertabend außerdem das Septett von Ludwig van Beethoven präsentieren und kommt ebenfalls ins Studio am Stephansplatz.

Fotokredit: (c) Jon Super