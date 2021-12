Home Rubato Franz Bartolomey.

Musik liegt der Familie im Blut! Die Bartolomeys haben sich mit der Klarinette, der Geige und dem Violoncello seit Generationen in die Publikumsherzen gespielt.

Was zählt ist der Augenblick, so lautet der Titel des Buches von Franz Bartolomey.

Der ehemalige Solocellist der Wiener Philharmoniker wird kommende Woche 75 Jahre alt.

Auf radio klassik Stephansdom teilt er Highlights seiner Karriere. Erfahren Sie, was er über große Dirigenten denkt, welche Hoppalas auf der Staatsopernbühne passierten, und seine nächsten Konzertpläne.