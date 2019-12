Home Lebenswege Franz Ferstl.

Seit über drei Jahrzehnten ist Franz Ferstl ein „Ständiger Diakon“. Diese sind sowohl verheiratet, als auch unverheiratete und meist in einem Zivilberuf tätige Männer, die die Botschaft von der „Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes“ konkret und erlebbar machen wollen. Der Diakon ist beauftragt, das Evangelim zu verkünden, zu predigen, er spendet die Taufe, assistiert der kirchlichen Trauung, verrichtet das Stundengebet und ist hauptverantwortlich in der Diakonie der Nächstenliebe tätig. Franz Ferstl war auch als Entwicklungshelfer in Papua Neuguinea tätig, im Pastoralamt der Erzdiözese Wien und ist langjähriger Pilger auf dem Jakobsweg. Eine Sendung von Stefan Hauser.

