Suppè und Offenbach

Franz von Suppè und Jacques Offenbach – zwei Operettenkomponisten. Archivdirektor Otto Biba bemüht sich die beiden aber gerade NICHT als Operettenkomponisten zu porträtieren! Vielmehr spürt er den familiären Wurzeln Suppès in Vorderösterreich nach und spielt „fesche Kirchenmusik“ des Wahl-Garsers. Auch zeigt Biba, dass es gar nicht selbstverständlich war, dass Offenbach am Pariser Conservatoire unterrichtet wurde und weist auf den „biegsamen, schmiegsamen Dialekt“ der Wiener hin, der das Verständnis der leichten Pariser Musik so viel einfacher gemacht hat.

