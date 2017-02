Home Rubato Französische Impressionen.

Die junge Flötistin Sofia de Salis präsentiert in diesem Jahr nicht nur ihr erstes Album, sondern organisiert auch gleich einen Wettbewerb. Der findet witzigerweise in Val-de-Travers in der Schweiz statt- apropos Traversflöte- und ihr einstiger Lehrer András Adorján sitzt nun gemeinsam mit ihr in der Jury. Hören Sie in dieser Stunde Ausschnitte aus ihrem Album French Impressions, Sofia de Salis ist live zu Gast bei Arabella Fenyves.