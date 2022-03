Frau Sonnenschein – nannte sich früher „Graue Maus“. In Wirklichkeit heißt sie Daniela Brodesser, ist Mutter von vier Kindern und war viele Jahre von Armut betroffen. “Das Finanzielle ist das eine, aber was dir den Rest gibt, sind Vorwürfe und Beschämungen”, erzählt sie. Heute ist Daniela Brodesser mit Tausenden Menschen über Twitter vernetzt, viele sind Armutsbetroffene.

Warum wir ihre Geschichten anhören sollten und warum wir einfach einmal fragen sollten: Was brauchst du?, darüber spricht Daniela Brodesser in den radio klassik Passionswegen, gestaltet von Stefanie Jeller.

Eine Sendung im Rahmen des radio klassik Stephansdom „Frauenmonat März“

Sa., 19. März 2022, 17.30 – 18.30 Uhr.

Mi., 23. März 2022, 21.00 – 22.00 Uhr. (Wh.)

Webtipp:

Ar-MUT

„raus aus der Nische“

Betroffene erzählen ihr Schicksal

ar-MUT.com