Home Startseite Frauen tragen Sorge überall auf der Welt – Thementag zur Aktion Familienfasttag 2022

Gemeinsames entwicklungspolitisches Engagement verbindet viele Frauen in der Katholischen Frauenbewegung in Österreich. Um die 70 Projekte in den Ländern des Südens werden von der Aktion Familienfasttag verantwortungsvoll betreut und unterstützt. Seit 1958 wird die Aktion Familienfasttag alljährlich organisiert und österreichweit unter dem Motto „Teilen“ durchgeführt.

Der Thementag am Freitag, 11. März von 8-18 Uhr auf radio klassik Stephansdom in Zusammenarbeit mit der Katholischen Frauenbewegung in Österreich, thematisiert das diesjährige Schwerpunktthema der Sorgearbeit von Frauen für die Familie und die Gesellschaft. Sie hören u.a. die Vorsitzende der kfb, Angelika Ritter-Grepl, die stv. Vorsitzende Anna Raab, weiters Franziska Foissner von Bereich Bildung, Clara Handler schildert über das Schwerpunktprojekt AKKMA auf den Philippinen, bei denen Frauen Nachbarschaftshilfe leisten, sie bekommen Information zur Fastensuppenaktion und dazu hören Sie auch die Sängerin Birgit Denk mit ihrem Engagement für die Aktion Familienfasttag und Stefan Hauser, der die Beiträge gestaltet hat auch KöchInnen der Fastensuppenaktion besucht.

Beiträge zum Nachhören:

Projektreferentin Clara Handler berichtet aus dem diesjährigen Schwerpunktland der Aktion, den Philippinen.



Auch die bekannte Wienerliedsängerin, Fernsehmoderatorin und Entertainerin Birgit Denk unterstützt die Aktion der Katholischen Frauenbewegung.



Doris Schmidauer, die Frau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist der Aktion Familienfasttag sehr verbunden.



Angelika Ritter-Grepl, Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung über die Aktion Familienfasttag.



Clara Handler erzählt mehr über das Projekt AKKMA.



Der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl ist in der Österreichischen Bischofskonferenz für die Anliegen der Frauen zuständig.



Viele Frauen in ganz Österreich kochen die Fastensuppen. Auch Isabella mit ihren jungen Unterstützungsköchen Johannes und Felix ist mit dabei.



Auch Suppenköchin Christine Vestiens-Meller lässt sich in den Topf blicken.

Ein Schwerpunktprojekt der Aktion ist heuer eines auf den Philippinen, das die Sorgearbeit in den Mittelpunkt stellt.

Elisabeth Klatzer,feministische Ökonomin, tritt für Sorgearbeit im Zusammenhang mit Entwicklungszusammenarbeit ein und setzt sich für das Thema hierzulande ein.

Bei der diesjährigen Aktion Familienfasttag steht die Carearbeit im Fokus. Welche Bedeutung Sorgearbeit in unserem Leben hat, erklärt Franziska Foissner, Referentin für Entwicklungspolitik und Bildungsarbeit.

Die Spenden, die bei dieser Aktion gesammelt werden, kommen Hilfsprojekten für Frauen auf mehreren Kontinenten zugute. Mehr dazu von Anna Raab, die stellvertretende Vorsitzende der kfb.