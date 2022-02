Home Perspektiven Frauenpower in der Katholischen Aktion.

credit: Stefan Kronthaler

Brigitte Knell und Katharina Renner sind beide Vizepräsidentinnen der Katholischen Aktion Österreich. Die Katholische Aktion (KA) ist die offizielle Laienorganisation der katholischen Kirche in Österreich. Hier leben Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer ihre Berufung als Christinnen und Christen. In der Sendung von Stefan Hauser und Stefan Kronthaler sprechen Knell und Renner u.a. über die Beweggründe ihres Engagements, was Sie im Glauben prägt und welche Visionen, Ziele und Schwerpunkte beide für die Katholische Aktion haben.