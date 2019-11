„Achtung Bibel!“ –

Weihnachtssendung

Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.

Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.

(Lukasevangelium 2,12-14)

Zu Weihnachten feiern wir die Geburt des Friedensfürsten. Doch von weltweitem Frieden kann keine Rede sein. In den meisten Weltgegenden ist Weihnachten keine friedliche Sache.

Die Achtung Bibel!“-Weihnachtssendung ist angeregt durch ein Buch des Friedensethikers Eberhard Schockenhoff, mit dem Titel: „Frieden auf Erden. Weihnachten als Provokation.“

Menschen in den Krisenregionen der Erde sprechen über ihre Wünsche und Hoffnungen. Wir hat mit ihnen Kontakt aufgenommen, mit Menschen in Syrien und der Ukraine, in Afrika und Lateinamerika. Wie kann Weihnachtsfriede für sie wahr werden?

Gestaltung: Stefanie Jeller

Montag, 23. Dezember 2019, 17.30-17.55 Uhr.

Literaturhinweis

Eberhard Schockenhoff

Frieden auf Erden?

Weihnachten als Provokation

Verlag Herder