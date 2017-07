Home Startseite Fritz Indra

Zu Gast am Stephansplatz 4 bei Anton Gatnar ist Prof. Fritz Indra. Er war als leitender Techniker viele Jahre lang bei großen europäischen und amerikanischen Automobilkonzernen in leitenden Funktionen tätig und gilt als Berater als einer der führenden Fachleute in der internationalen Motorenentwicklung. Indra sieht wenig Chancen für die Zukunft rein elektrisch betriebener Autos – zu groß seien die technisch noch nicht gelösten Fragen der durch die Batterien zu geringen Reichweite, sowie der Kosten und der Wiederverwertbarkeit. Eine kritische Stimme von Fritz Indra zu einem umfassenden und viel diskutierten Thema.

Musik in der Sendung: aus dem Album „Altwiener Tänze“ von Paul Angerer.

Datum der Erstaustrahlung: 21. Jänner 2017