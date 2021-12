Einen Tropfen Kreisler täglich.

Fritz Kreisler – Komponistenmonat

Für die einen war er der „König der Geiger“, für die anderen ein gewitzt talentierter Kaffeehausgeiger. Einzigartig war er auf jeden Fall: der Wiener Geiger und Komponist Fritz Kreisler. Mit seinen Kompositionen führte er die musikalische Fachwelt an der Nase herum. Seine „Fundstücke“ waren geniale Stilkopien, die seinen „honigsüßen goldenen Klang“ auch im Charme seines Tonsatzes ausdrückten. Keine Geigerin, kein Geiger, der nicht „Liebesleid“, „Liebesfreud“ oder „Schön Rosmarin“ im Repertoire führt. Wir präsentieren Ihnen 31 davon – jeden Tag im Jänner. Von Karin Adam bis Tabea Zimmermann … ein internationales Ständchen für einen der größten Musiker aller Zeiten aus der Wiener Leopoldstadt. Gestorben am 29. Jänner 1962 in New York als amerikanischer Staatsbürger.