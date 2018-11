Von Rosen und Lilien…

In Franz Schuberts Zyklus „Winterreise“ nach Gedichten von Wilhelm Müller heißt es: „Ich träumte von bunten Blumen, / So wie sie wohl blühen im Mai, / Ich träumte von grünen Wiesen, / Von lustigem Vogelgeschrei.“ Jene Sehnsucht aus Schuberts Lied „Frühlingstraum“ nimmt Staatsoperndirektor Dominique Meyer zum Anlass, mitten im Winter, wenn die Tage immer noch kürzer werden, einen bunten Strauß an Blumenliedern zu binden. Von Franz Schubert, Robert Schumann, Hugo Wolf und Wolgang Amadé Mozart.

