Für etwas brennen.

Wenn Menschen in einer Sache aufgehen und für etwas brennen, dann geht eine Faszination von ihnen aus, meint Robert Zelzer. Er selbst versprüht dieses Feuer, seine Leidenschaft ist die Musik, ebenso der Fußball. Seit mehr als 20 Jahren ist Robert Zelzer Chefdirigent des Orchestervereins der Gesellschaft der Musikfreunde. Der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka war einer seiner frühen Förderer. Mit seiner direkten Art hat sich Robert Zelzer nicht nur Freunde gemacht. „Man muss aufstehen, wenn es Ungerechtigkeiten gibt, und sich einsetzen“, sagt der Wiener. Auf radio klassik Stephansdom erzählt er von Höhen und Tiefen in seinem Leben, wie er mit dem Tumor in seinem Kopf lebt und warum er mit 50 noch einmal durchstartet.

Eine Sendung von Monika Fischer.