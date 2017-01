Home Lebenswege für Malvine

Die Wienerin Waltraud Barton setzt sich seit Jahren für ein Grabmal an jenem Ort ein, wo die meisten Österreicherinnen und Österreicher im Holocaust ermordet wurden, nämlich – was kaum bekannt ist – in Maly Trostinec bei Minsk. Im vergangenen Oktober hat der Nationalrat das mit einstimmigem Beschluss zum Anliegen der ganzen Republik gemacht: Es soll also ein Grab geben, auf dem die Namen der 10.000 Ermordeten stehen werden.

Einer dieser Namen ist Malvine Barton. „Über Malvine ist in unserer Familie nicht geredet worden“, sagt Waltraud Barton. Sie hat das Leben der Jüdin Malvine bis zur letzten Adresse in einer Wiener Sammelwohnung in der Hollandstraße 8 recherchiert.

Auf einem Spaziergang durch den zweiten Wiener Bezirk erzählt sie gegenüber radio klassik Stephansdom die berührende Geschichte der Malvine.

Ein Geh-Denken – von Stefanie Jeller.



(Wiederholung am Sonntag, 29.1.2017, 17:30-17:55 Uhr)

Mehr über die Initiative Malvine – Maly Trostinec erinnern