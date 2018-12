Ein unglaublich melodiöses Produkt des kongenialen Duos Franz Lehár – Victor Léon ist heute beinahe völlig vergessen: „Das Fürstenkind“. 1909 in Wien uraufgeführt, konnte es nie an Lehárs populäre Werke wie „Die lustige Witwe“ und „Der Graf von Luxemburg“ anschließen – da half selbst eine Neubearbeitung aus dem Jahr 1932 nichts.

Dirigent Ulf Schirmer nimmt sich dennoch wie ein fürsorglicher Vater des Fürstenkinds an und entführt den Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester nach Griechenland, wo Prinzessin Photini (Chen Reiss) lebt. Die Tochter eines griechischen Fürsten ahnt nicht, dass ihr Vater ein Doppelleben führt und als berüchtigter Räuberhauptmann Hadschi Stavros (Matthias Klink) die Athener Umgebung in Angst und Schrecken versetzt. Wie der Zufall es will, verliebt sich Photini genau in jenen amerikanischen Offizier (Ralf Simon), der damit nichtsahnend seinem Schwiegervater in spe den Kampf ansagt…