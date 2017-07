Interpret: Armida Quartett

Label: Avi

EAN: 4260085533800

Das Armida Quartett gehört längst nicht mehr zu den jungen aufstrebenden Quartetten, sondern hat sich bereits in die Riege der besten Kammermusikensembles unserer Zeit eingereiht. Nach Kurtág, Ligeti, Mozart und Beethoven haben sich die 4 Damen und Herren diesmal unter dem Titel Fuga Magna einem ganz speziellen Thema angenommen, Fugen aus 3 Jahrhunderten.

Es ist ein Konzeptalbum im besten Sinne des Wortes, das Martin Funda, Johanna Stemmler, Teresa Schwamm und Peter-Philipp Stemmler, alias Armida Quartett, nun vorgelegt haben. Die vier Musikerinnen und Musiker spielen sich quer durch die Musikgeschichte und präsentieren Fugen aus verschiedenen Jahrhunderten, vom frühen 17. Jahrhundert bei Valentin Haussmann, über die hohe Zeit der Fuge mit Scarlatti und Bach, bis hin zu Mozart und Beethoven. Und einmal mehr zeigen sie, wie wandelbar ihr Spiel in Klang und Stilistik ist. Glaubt man bei den Werken aus alter Zeit beinahe, ein Originalklangensemble wäre hier am Werk, fast vibratolos, doch blitzsauber und eindeutig historisch informiert, so ändern sich die Farben, je weiter die Zeit der Werksentstehung voran schreitet, bis hin zum Höhepunkt mit Ludwig van Beethovens großer Fuge in B-Dur op. 133.

Das Armida Quartett ist ein Phänomen. Selten hat mich ein Ensemble so beeindruckt mit seiner Stilsicherheit, Perfektion im Zusammenspiel und seiner Auswahl von Programmen. Das Debüt vor wenigen Jahren mit ausschließlich modernem Repertoire war überraschend gewagt, doch mit jedem Ton überzeugend. Dann folgten Aufnahmen von „Quartett-Klassikern“, und nun zieht sich das Fugenthema wie ein roter Faden durch die knappe Stunde Musik auf der neuen CD. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass kein geringerer als Altemusik-Spezialist Reinhard Goebel den Text im Beiheft verfasst hat. Als einer der Lehrmeister des Armida Quartetts hat er dieser CD sicher auch seinen klanglichen Stempel aufgedrückt. Eine gelungene Sache in allen Facetten. Chapeau! (mg)