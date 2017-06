Home Orgel City Vienna Fundstücke aus dem Archiv

Anna Maria Osapina, Studierende des Institutes für Orgelforschung an der Musikuniversität Wien spielt Stücke mit Christlichem Leben überschrieben aus dem Bach’schen Orgelbüchlein, welche mit Texten von Bodo Hell eingeleitet wurden, aufgenommen am 4. Mai 2015. Und ein echtes Fundstück für Orgelfreaks: Anton Heiller spielt an der Marcussen-Orgel am Dom zu Linz Werke von Max Reger. Aufgenommen am 26. Mai 1935! Durch die Sendung begleitet Sie Peter Frisée.

