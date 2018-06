Nach seinem fulminanten Debüt in der Berliner Philharmonie beschäftigt sich der Klassik-Tjek mit seiner großen Liebe Fußball. Und hat dazu einen Künstler eingeladen, der diese Leidenschaft teilt, Schriftsteller Franzobel. Auch die Mythen um Franzobels Künstlernamen streifen das „Heilge Spiel“ am „Heiligen Rasen“. Es ist, so Franzobel, ein bisschen als würde man dem Schicksal zusehen. Was Mozart, andere Genies oder die Brasilianer oder Deutschen mit Flow oder Ideenarbeit zu tun haben, was Kritiken auslösen können und wer sich in Fußball-Klausur begibt, welche Chancen Sportkolumnen parat haben, alles das erfahren sie im Gespräch von Emmanuel Tjeknavorian mit Franzobel. Dazwischen dem Anlass der Fußball-WM in Rußland entsprechend feinst ausgewählte Klassiker.

