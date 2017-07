Home Aktuell Fußballmärchen der ÖFB-Frauen.

Österreichs ÖFB-Frauen schreiben Geschichte. Nach ihrem Sieg gegen Spanien spielen sie bei der Frauenfußball-EM im Halbfinale. Es ist die erste Finalrunde im Erwachsenenbereich seit über 60 Jahren. radio klassik Stephansdom gratuliert.



Die Österreicherinnen ziehen nach einem 5:3 Sieg über Spanien ins Halbfinale. Nach 120 Minuten ohne Tore gewannen die ÖFB-Frauen gegen die Weltranglisten-13. Spanien im Elfmeterschießen. Damit sind sie bei ihrer ersten EM-Endrunde unter den besten vier Teams Europas vertreten.

Historischer Sieg

Im Jahr 1954 war es das letzte Mal. Damals stand das österreichische Fußball-Team im Halbfinale der Männer-WM 1954 in der Schweiz. Durch den Sieg der ÖFB-Frauen über Spanien steht Österreich wieder im Halbfinale eines Fußball-Großereignisses.

🆕 Verlenging in Tilburg. Voor het eerst mogen de teams gebruik maken van een 4e wissel tijdens de extra tijd. #WEURO2017 #AUTESP pic.twitter.com/udk9FpBS8q — WomensEuro2017 (@WomensEuro2017) 30. Juli 2017

Das Halbfinale

Nach dem Elfmeterkrimi gegen Spanien spielen die ÖFB-Frauen am 3. August gegen das Team aus Dänemark. In Breda treffen sie um 18:00 Uhr auf die Däninnen, die sie bereits bei der EM-Vorbereitung 4:2 besiegen konnten. Die Däninnen schalteten zuvor Deutschland in Rotterdam mit 2:1 aus.

Donnerstag, 3. August: Dänemark – Österreich in Breda (18:00 Uhr), Niederlande – England in Enschede (20:45 Uhr).

Zum Nachhören

Viktoria Schnaderbeck ist Kapitänin des österreichischen Frauenfußballnationalteams. In den „Lebenswegen“ schildert die Profi-Fußballerin, wie sie als Mädchen zum Kicken gekommen ist und was den Unterschied zwischen Frauen und Männern im Fußball ausmacht. Eine Sendung von Stefan Hauser.

Dieser Moment, wenn… ❤️ #OneHeartOneGoal #AUTESP 🇦🇹🇪🇸 (📸UEFA) Ein Beitrag geteilt von ÖFB (@oefb_1904) am 30. Jul 2017 um 14:16 Uhr