Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Gabriele Schallegger.

Sie ist Geschäftsführerin bei der Mayr-Melnhof Board & Paper Division, verantwortlich für Finanzen und Controlling.

Für Zahlen hat sie sich schon als Kind interessiert und begeistert mit den Fakturenjournalen des Großvaters gespielt. Eine weitere wichtige Prägung hat sie durch ihre drei Tanten erfahren, die schon in jungen Jahren jeweils ein eigenes Unternehmen gegründet haben. Und so ist es wenig verwunderlich, dass Gabriele Schallegger die berufliche Herausforderung liebt und immer wieder im Laufe ihrer Karriere zur Vorreiterin wird.

Einen besonders herausfordernden Schritt wagt sie mit der Annahme eines Jobangebots in Russland. Was sie in diesen Jahren gelernt hat und wie es ihr beim Russisch lernen gegangen ist, erzählt sie im Beitrag dieser Woche.

Sowohl für das Erlernen einer neuen Sprache, für’s Üben im Yoga oder für jede berufliche Schwierigkeit gilt ihr Motto: aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und das Wichtigste: Mit Begeisterung dabei bleiben.

50 starke Frauen vor den Vorhang – auf radio klassik Stephansdom. Eine Sendereihe powered by Club alpha.