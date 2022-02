An die eigenen Grenzen gehen.

„Die Überwindung der ultimativen Angst war für mich, als ich den Segelflugschein gemacht habe und zum ersten Mal alleine geflogen bin“, erzählt Gabriele Stanek, „wenn man solche Grenzen kennengelernt hat, lernt man sich selber kennen.“

Kurze Zeit danach wagt sie eine weitere Grenzerfahrung, diesmal nicht beim Gleiten durch schwindelerregende Höhen, sondern beim Tauchen durch tiefe, dunkle Wasser. „Sich atmen zu hören und zu wissen, dass ich mit meiner Atmung das Auf- und Abtauchen steuern kann, das ist ein unglaublich starkes In-sich-selbst-hineinhören.“ Es muss keine solche Extremerfahrung sein, aber an die eigene Grenze zu gehen, sagt Gabriele Stanek, ist ein ganz wichtiger Schritt im Leben.

Seit drei Jahren ist Gabriele Stanek Head Key Account bei Unicef Österreich. Davor war sie unter anderem Direktorin der Werbe Akademie des WIFI Wien, eine Tätigkeit, die ihr viel Freude gemacht hat. „Wissen weiterzugeben, Menschen zu fördern und zu fordern, war ein ganz wichtiger Schritt auf meinem Weg.“

Schlechte Erfahrungen hat sie in einem anderen Job gemacht: „Ich wurde gemobbt, als es den Begriff noch gar nicht gab, und zwar von jemandem, der rangmäßig soviel höher als ich stand, dass ich definitiv chancenlos war.“ Gabriele Stanek hat daraus gelernt, und zwar, „dass ich nie so werden möchte. Ich war ehrgeizig und gerne erfolgreich, aber ich habe gewusst, eine gewisse Grenze überschreite ich nicht. Ich möchte mich jeden Abend noch in den Spiegel schauen können.“

