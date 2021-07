Home Startseite garbo juwelen

Eine lebenslange Passion für Farbsteine führte 2013 zur Gründung des Juweliers „Garbo Juwelen“. Dabei ist es der Geschäftsführerin Riki Waldstädter besonders wichtig verschiedene Steine, auch die weniger bekannten, in das Bewusstsein der Käuferinnen und Käufer zu bringen. In dem Geschäft ist auch ein vollständiges Labor an Instrumenten vorhanden, um die Steine bestmöglich untersuchen zu können. Die intensive Beschäftigung mit den Steinen ermöglicht auch eine gezielte und individuelle Beratung.

Das wertvolle an einem Schmuckstück ist vor allem der Stein. Das Design hilft dann dabei, dass der Stein auch zur Geltung kommt.

GARBO Feine Juwelen

Neuer Markt 8a

1010 Wien

www.garbo.cc