Wer ist dieser ominöse Räuberhauptmann Gasparone, vor dem ganz Syrakus Angst hat? Carl Millöcker blieb 1884 dem Wiener Uraufführungspublikum die Antwort genauso schuldig wie dem heute noch begeisterten Hörer. Immerhin dient der Name den Schmugglern auf See als Ablenkungsmanöver – und nicht zuletzt findet Gräfin Carlotta (Anneliese Rothenberger) durch Gasparone zu ihrem Erminio (Hermann Prey). Carl Michalski am Pult des Symphonie-Orchesters Graunke hilft tatkräftig bei der räuberischen Jagd.

Inhalt teilen