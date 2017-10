Die Nachfrage bestimmt das Angebot, so auch beim erfolgreichen Librettisten-Gespann Genee-Zell. Um allen Aufträgen gerecht zu werden, waren sie geübte Wiederverwerter eigener oder fremder Texte. Die 1880 rasch von den Bühnen verschwundene Operette „Die Carbonari“ von Carl Zeller fand vier Jahre später durch Carl Millöcker einen neuen Abnehmer und feierte als „Gasparone“ einen durchschlagenden Erfolg. Dabei blieb Millöcker seinem Publikum die Antwort schuldig, wer hinter diesem ominösen Räuberhauptmann Gasparone eigentlich steckt, der da ganz Syrakus in Angst und Schrecken versetzt. Immerhin dient der Name den Schmugglern als Ablenkungsmanöver und Gräfin Carlotta (Anneliese Rothenberger) findet durch Gasparone zu ihrem Erminio (Hermann Prey). Mit von der räuberischen Partie: Kurt Böhme (Nasoni), Heinz Hoppe (Benozzo), Christine Görner (Sora) sowie Carl Michalski am Pult des Symphonie-Orchesters Graunke.

