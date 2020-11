Gastkommentar.

von links nach rechts: Stefan Hauser (radio klassik Stephansdom), Golli Marboe (VsUM), Anna-Maria Wallner (Die Presse), Iris Haschek (inspiris Film), Philipp Wilhelmer (Kurier).

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.

In der heutigen Folge von Content spricht Golli Marboe mit Anna-Maria Wallner – sie verantwortet unter Anderem die Presse am Sonntag, und mit Philipp Wilhelmer – dem stellvertretenden Ressortleiter „Kultur und Medien“ im Kurier. In ihren jeweiligen Zeitungen verantworten beide das Debatten-Ressort. Sind also verantwortlich für die Veröffentlichung von Leserbriefen und der Auswahl von Autorinnen und Autoren für Gastkommentare.