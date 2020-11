Home Startseite Im Spiegel der Zeit.

In der vorerst letzten Ausgabe der Sendereihe beschäftigt sich Susanne Schicker, leitende Kuratorin des Wiener Beethoven-Jahres, im Gespräch mit Musikchefin Ursula Magnes mit dem Thema „Beethoven-Geburtstage einst und jetzt“. Wie wurden in der Vergangenheit die großen wie runden Beethoven-Geburtstage begangen und wie feiern beispielsweise dieses Jahr andere Länder, allen voran die Deutschen in Bonn?