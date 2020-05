Home Schwerpunkt Abbà Pater.

100 x 100

Am 18. Mai 2020 jährt sich zum 100. mal der Geburtstag von Papst Johannes Paul II., geboren als Karol Józef Wojtyła im polnischen Wadowice, einer Kleinstadt in der Nähe von Krakau. Sein Wirken in den Zeiten des Kalten Krieges, seine Reisen und sein furchtloser offener Umgang mit den Massenmedien prägten sein Charisma als Papst. radio klassik Stephansdom überträgt zum und am 100. Geburtstag von Johannes Paul II. den Gottesdienst live aus dem Wiener Stephansdom, zelebriert von Abt P. Dr. Maximilian Heim OCIst im Rahmen der Initiative 100 x 100, hundert heilige Messen zum hundertsten Geburtstag von Karol Wojtyła.

Amore Infinito – Abbà Pater

Der ganze Radio-Tag lang ist auch musikalisch dem Polen Karol Wojtyła sowie Johannes Paul II. gewidmet. Freuen Sie sich auf die legendären Produktionen Amore Infinito, die Vertonungen der Gedichte von Karol Wojtyła, gesungen von Plácido Domingo. Abbà Pater, eine Sammlung aus dem Jahr 1999 mit neu komponierter Sakralmusik mit halb gesungenen, halb gesprochenen Texten des Papstes. Die Krönungsmesse mit Herbert von Karajan aus dem Petersdom und Vertonungen des Wahlspruches von Papst Johannes Paul II „Totus tuus – Ganz dein“, um nur einige Highlights zu nennen.