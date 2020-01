Home Spezial Ein Radiotag für Christoph Kardinal Schönborn.

Am 22. Jänner 1945 wurde Christoph Kardinal Schönborn in Vlastislav, auf Schloss Skalken bei Leitmeritz im Sudetenland geboren. Musik, so Kardinal Schönborn zum 20-jährigen Bestehen des Senders, „vermittelt durch die traszendenteste aller Künste eine Ahnung von Räumen des Geistes, die aufatmen und druchatmen lassen“. radio klassik Stephansdom widmet seinem Protektor zum und am 75. Geburtstag einen Radiotag und erfüllt seine Musikwünsche.

Genießen und feiern Sie mit unsdiesen besonderen Tag und freuen Sie sich mit Kardinal Schönborn über einen Schubert-Nachmittag, Ferdinand Schuberts „Schlager“ Regina Coeli mit der Wiener Dommusik, Dave Brubecks Pange Lingua, Dinu Lipattis Interpretation von Johann Sebstian Bachs „Jesu bleibet meine Freude“, Anton Bruckners Te Deum, die Achte Symphonie von Ludwig van Beethoven, Jessye Norman, Julius Patzak und vieles und viele mehr…

(c) Markus Langer