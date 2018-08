Home 20 Jahre Festkonzert am 20. Geburtstag.

Am Anfang stand ein Wunsch und daraus wurde eine Idee und schließllich unser Fest- und Geburtstagskonzert. In der Sendung mit Dompfarrer Toni Faber äußerte unser Klassik-Tjek, der junge Geiger, Rising-Star Emmanuel Tjeknavorian den Wunsch, einmal im Wiener Stephansdom die Chaconne von Johann Sebastian Bach zu spielen. Aus dieser Intention formte sich nach und nach ein Programm, schließlich „das Konzert“ zum und am 20. Geburtstag des Senders.

Johann Sebastian Bachs „Violingebirge“ aus der Partita für Violine solo BWV 1004 eignet sich gut als Herzstück eines Geburtstagskonzertes. Auch Erwin Ortner und sein Arnold Schoenberg Chor steuern ein „B“ bei: Drei Motteten von Anton Bruckner gesungen im Stephansdom bilden die Flügel eines Altars, eines Gedankens, eines Klangkörpers. Peter Planyavsky wird nach langer Umgehung in den Stephansdom zurückkehren und die Österreichische Erstaufführung seines Werkes „Noch eine Toccata“ spielen. Für Insider eine Sensation.

Ebenfalls an der Rieger-Orgel wird Peter Frisée „französische Wucht“ von Charles-Marie Widor interpretieren und an der Haydn-Orgel begleiten: Das Ehepaar Monica Theiss-Eröd und KS Adrian Eröd mit „dem Duett“ aus Haydns „Schöpfung“, Star-Sopranistin Chen Reiss mit Ohrwürmern für Sopran und von Mozart. Und! Was wäre ein Geburtstagskonzert ohne Überraschung. Der Multipercussionst und ebenfalls Rising-Star Christoph Sietzen wird diese virtuos liefern. Mit seiner Marimba. Ein großes Fest. Für unsere Hörerinnen und Hörer!!!

Montag, 24. September 2018, 20.30 Uhr – Wiener Stephansdom – Karten unter

[mehr]