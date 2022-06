Home Rubato Gedächtnis Musik.

Es gibt Gesprächskonzerte, und dann gibt es auch den Kongress VOR dem Konzert. Dirigent und Komponist Amaury du Closel hat Fachleute in das Arnold Schönberg Center eingeladen, um dort über Musik, Gedächtnis und Politik zu sprechen. Von verfolgten Komponisten über geplünderte Instrumente bis hin zu den europäischen kulturellen Wurzeln der Ukraine reichen die Themen am 13. Juni um 15:30. Abends gibt es dann das Konzert mit Musik, die aktuell oder wiedererweckt aktuell ist: Songs von Hanns Eisler stehen im Fokus, du Closel präsentiert auch sein eigenes Stück Stolperstein– inspiriert von den Gedenksteinen, die auch in Wien das Straßenbild zieren. Ein Gespräch mit dem aufgeweckten Aufwecker Amaury du Closel.