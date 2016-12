Home Spezial Glaube, Hoffnung und Liebe!

Am 24. Dezember bringt radio klassik Stephansdom eine Spezialsendung mit Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Weihnachtsfest. Der Wiener Erzbischof erinnert an seine ersten Weihnachten als Kind, sein erstes Weihnachtsgeschenk, die Trennung seiner Eltern, seine Begegnung mit Flüchtlingen, gibt Ratschläge zum Feiern des Weihnachtsfestes und hat für alle Hörerinnen und Hörer und darüber hinaus eine Botschaft zum Fest der Geburt Christi. Die Gedanken entstammen einem Gespräch, das Stefan Hauser und Michael Ausserer mit Kardinal Christoph Schönborn in dessen Bibliothek im Wiener Erzbischöflichen Palais geführt haben. Die verbindende Musikauswahl hat Ursula Magnes stellvertretend für das Team von radio klassik Stephansdom übernommen. Auch das liebste Weihnachtslied des Wiener Erzbischofs ist zu hören: „Es kommt ein Schiff geladen“. [mehr]

Fotocredit: kathbild.at/Rupprecht