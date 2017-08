Home Aktuell Gefährdete Schmetterlinge.

Suchaktion im eigenen Garten.

Schmetterlinge sind nicht nur schön anzusehen, sie gehören neben Bienen und Hummeln zu den wichtigsten Bestäubern in der Natur – und sie sind genauso gefährdet. Darauf macht die Stiftung „Blühendes Österreich“ mit einer eigenen Aktion aufmerksam – und hat Mitte Juli zur ersten großen Schmetterlingszählung in Österreichs Gärten aufgerufen. Mehr als 8.000 Schmetterlinge konnten so in den vergangenen zwei Wochen bereits fotografiert und gemeldet werden, nun wurde die Aktion um eine weitere Woche verlängert, bis 6. August (schmetterlingsapp.at). Gerlinde Wallner hat den Geschäftsführer der Stiftung, Ronald Würflinger, im Wiener Volksgarten getroffen und sich dort auf Schmetterlingssuche begeben.

Gestaltung: Gerlinde Wallner.