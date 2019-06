Home Perspektiven Gefährlicher Flirt – Politik und Kirche in Ungarn.

Die Theologin Rita Perintfalvi forscht über die Rolle von Mann und Frau in unserer Gesellschaft. Derzeit arbeitet sie an einer Gender-Forschungsstelle der Grazer Theologischen Fakultät. Ihr Heimatland ist Ungarn. Gender-Forschung ist dort verboten, und die Theologie noch nicht reif für die Gleichberechtigung von Mann und Frau.

Im radio klassik-Sommergespräch mit Stefanie Jeller spricht sie u.a. über den „gefährlichen Flirt“ zwischen kirchlichen Fundamentalisten und der rechtspopulistischen Regierung in Ungarn.

Montag, 1. Juli 2019, 17.30-17.55 Uhr.

Sonntag, 7. Juli 2019, 17.30-17.55 Uhr. (Wh.)