Home Rezensionen Geistliche Musik in Nürnberg.

Derzeit kann man in Nürnberg die bereits 68. Ausgabe des Internationalen Festivals für Geistliche Musik erleben. Der neue Intendant Moritz Puschke hat es unter das Motto SPUREN gestellt – und derer gibt es in Nürnberg ebenso viele wie einladende. Ursula Magnes berichtet vom Festival, das an die reiche Geschichte der Albrecht Dürer und Lebkuchen-Stadt, faszinierende Kirchenräume und das Spannungsfeld der Musica Sacra anknüpft.