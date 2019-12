Geistliches!

Am Tag der Uraufführung der Oper „Orlando“ von Olga Neuwirth an der Wiener Staatsoper präsentiert Staatsopern-Direktor Dominique Meyer seine liebste musique sacrée. Geistliche Musik von Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Marc-Antoine Charpentier, François Couperin, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Nicola Porpora, Alessandro Scarlatti, Giovanni Batista Pergolesi und Wolfgang Amadé Mozart. Bei Kaffee und Kuchen nah am Himmel!

