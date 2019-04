Home Auktionsradio Gemälde des 19. Jahrhunderts.

Die große Auktionswoche des Dorotheum präsentiert von 29. April bis 2. Mai herausragende Werke der Alten Meister, Gemälde des 19. Jahrhunderts, noble Juwelen und exquisite Antiquitäten. Besichtigungen im Dorotheum sind ab 20. April möglich. Der Auktionstermin für die Gemälde des 19. Jahrhunderts ist am Montag, 29. April um 17 Uhr.

Dimitra Reimüller, die Expertin des Hauses für Gemälde des 19. Jahrhunderts, bespricht mit Marion Eigl eine sehr repräsentative Auswahl an angebotenen Exponaten: einerseits Bilder, die man in Wien in der Regel nicht sieht (Ramon Tusquets y Maignon, Giovanni Battista Quadrone, Carlo Bossoli) und andererseits Werke von Olga Wisinger-Florian und Marie Egner.

(c) Dorotheum, Alexander Koester “Enten am See”, rückseitig betitelt und bezeichnet, signiert A. Koester, Öl auf Leinwand, 75 x 100 cm, gerahmt (Lot Nr. 92)

Das nächste Auktionsradio zum Thema „Alte Meister“ mit Alexander Strasoldo gibt es am Samstag, 27. April 2019, um 15.00 Uhr (DaCapo am Montag, 29. April 2019, um 19.00 Uhr).