Home Auktionsradio Gemälde des 19. Jahrhunderts.

Die erste große Herbstauktionswoche des Dorotheum Anfang November, die Classic Week, bietet eine Vielzahl an Kunstwerken aus verschiedenen Epochen: Gemälde des 19. Jahrhunderts, Alte Meister, ausgesuchte Antiquitäten, Möbel sowie Porzellan.

Die Auktion Gemälde des 19. Jahrhunderts findet am 9. November um 16 Uhr statt und kann mit einem herausragendem Venedig-Bild aufwarten. Luigi Querenas (1824 – 1890) Gemälde mit der imposanten Darstellung des Auszuges des Dogen Francesco Morosini in die Schlacht gegen die Türken zeigt eindrucksvoll die feierliche Stimmung zum Aufbruch der Flotte.

Dorotheum-Expertin Dimitra Reimüller blättert mit Marion Eigl im Katalog und gibt einen Überblick über das Angebot.

Teil 2 hören Sie am 31. Oktober um 15 Uhr.

(c) Luigi Querena (Venedig 1824 – 1890): Der gesegnete Doge Francesco Morosini verlässt im Jahr 1693 Venedig um auf der Peloponnes die Türken zu bekämpfen, (Öl auf Leinwand, 132 x 190 cm, Schätzwert € 200.000 – 300.000)