„Jetzt sind die Verlierer dran mit reden!“

Melisa Erkurt ist als Kind mit ihren Eltern aus Bosnien nach Österreich gekommen. Sie hat studiert, sie arbeitet heute als Lehrerin und Journalistin – sie ist eine Ausnahme. In ihrem Buch „Generation haram – Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben“, erschienen im Zsolnay Verlag, ruft Melisa Erkurt zum Perspektivenwechsel in der Bildungsdebatte auf. Und spricht für eine Generation von Migrantinnen und Migranten, deren Schicksal vorgezeichnet ist – wenn sich am österreichischen Schulalltag auch weiterhin nichts ändert. „Nicht diese Kinder müssen sich ändern, sondern das System Schule muss neue Wege gehen„, sagt Melisa Erkurt. Eine Sendung von Marlene Groihofer.