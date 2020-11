Eine echte Forschernatur.

Erstmals meldet sich Emmanuel Tjeknavorian alias Klassik-Tjek weder aus dem Studio am Stephansplatz noch aus dem Homeoffice. Er hat Tausendsassa Georg Gaugusch in dessen Geschäft Jungmann & Neffe, Wiens erste Adresse für exklusive Stoffe und edle Accessoires am Albertinaplatz mit Blick auf die Wiener Staatsoper. Ganz nebenbei ist Georg Gaugusch auch studierter Biochemiker und Experte für Jüdische Genealogie – eine Leidenschaft, die mit der Indexierung der 22 Musterbücher des Geschäfts begonnen hat und mittlerweile Standardwerke hervorgebracht hat. Blickt man auf und vor allem, hört man die Playlist des passionierten wie begeisterten Musikhörers Gaugusch, kommt auch der Profigeiger aus dem Staunen nicht heraus: „Musik von Henry Litolff klingt wie ein wild gemusterter Tweed mit einem verrückten Überkaro.“ Gesprächsstoff im wahrsten Sinne des Wortes.

(c) UM. rkS

Georg Gaugusch (Bild oben) und Emmanuel Tjeknavorian alias Klassik-Tjek (Bild unten)auf „Tuchfühlung“ und Mikrodistance

im Geschäft Jungmann & Neffe.